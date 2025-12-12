現地12月12日、セリエAは11月の月間最優秀選手賞を発表。クレモネーゼのジェイミー・ヴァーディーが受賞した。今夏にプレミアリーグのレスターからセリアAに昇格したクレモネーゼに加入したヴァーディー。８節のアタランタ戦（１−１）で移籍後初ゴールを決めると、10節のユベントス戦（１−２）でも１得点。13節のボローニャ戦（３−１）では２ゴールを挙げ、チームを４試合ぶりの白星へ導いた。38歳FWの衰えを感じさせない