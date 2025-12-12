ドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）公式Instagramにて、出演者の岩本照（Snow Man）と藤原丈一郎（なにわ男子）の腹話術風メッセージ動画が公開された。 【動画】黒スーツの岩本照を藤原丈一郎が腹話術で操るコミカルムービーなど①② ■語尾に「ちゅ～」をつけたり「ウインクキラーン」とウインクさせる無茶ぶりにもノリノリな岩本に注目 動画では、無骨で超ス