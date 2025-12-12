クミアイ化学工業 [東証Ｐ] が12月12日後場(15:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比27.0％減の133億円になり、26年10月期も前期比18.4％減の109億円に減る見通しとなった。3期連続減益になる。 同時に、前期の年間配当を22円→24円(前の期は34円)に増額し、今期も24円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比32.8％増の17.9億円に拡大し、売上営業損益