正栄食品工業 [東証Ｐ] が12月12日後場(15:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比0.8％増の49.9億円になり、従来予想の46億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。26年10月期も前期比3.2％増の51.5億円に伸びる見通しとなった。5期連続増収、4期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比30円増の90円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同