バルニバービ [東証Ｇ] が12月12日後場(15:00)に決算を発表。26年7月期第1四半期(8-10月)の連結経常利益は前年同期比18.9％増の1.4億円に伸び、8-1月期(上期)計画の2.2億円に対する進捗率は64.7％に達し、5年平均の41.9％も上回った。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.5％→4.1％に改善した。 株探ニュース