1968年、日本中を震撼させた三億円事件（東京・府中市）。大規模捜査でも闇に消えた犯人ですが、実は当時の異様な天気が深く関係していたのかもしれません。現場を覆った異例の暖かい雨が人通りを消し、犯行を「アシスト」していた可能性も…。あの衝撃のニュースと事件発生日のお天気に迫ります。（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真を見る】捜査員の足下には水たまりが確認できますたった3分間で完遂！未解決「三億円