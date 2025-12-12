2004年の安田記念を制したツルマルボーイ（14）＝東京競馬場日本中央競馬会（JRA）は12日、2004年の安田記念を制したツルマルボーイ（27歳せん馬）が11月24日に死んだと発表した。通算成績は32戦7勝。