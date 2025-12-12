防衛装備移転３原則の運用指針が定める輸出可能な品目「５類型」の撤廃に向け、自民党がまとめた論点整理案が判明した。同志国との連携を強化するために見直しが必要だと訴え、殺傷力が高い自衛隊法上の「武器」の輸出を検討課題に挙げた。「厳格審査」などの歯止め策を整備する方針も示した。自民は１２日午前、安全保障調査会の幹部会合で論点整理案を議論した。日本維新の会は同日午後に提言をまとめる予定で、１５日にも与