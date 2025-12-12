タレントの大沢あかね（４０）が、美容本「遅咲き肌管理オタク美容に全ぶり」（ワニブックス）を来年２月２日に発売する。「４０歳から“急な美人化”で話題！大沢あかね、逆転美容の全貌を１冊に」と銘打ち、顔を洗うのも面倒だった以前からどのような習慣を取り入れるようになったのか、美容ノウハウが収められている。「お風呂美容」が主なテーマで、お風呂の２０分を最高の美容時間に変えるアイデアが満載という。出