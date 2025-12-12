バンダイは、「Tamagotchi Uni Aurora Pink」「Tamagotchi Uni Prism White」(各8,250円)の再販分を発売中だ。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「Tamagotchi Uni Aurora Pink」「Tamagotchi Uni Prism White」(各8,250円)たまごっちシリーズで初めてWi-Fiを搭載した「Tamagotchi Uni」から、プレミアムバンダイ限定カラー「Tamagot