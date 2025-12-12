礎となる場所私が初めてハワイに行ったのは、約35年前、小学校４年生の春休みだ。母が大のハワイ好きで独身の頃から通っていたのだが、結婚後に３人の子どもを出産。兄が13歳、私が10歳、弟が３歳になった時、初めて家族でハワイのワイキキに行った。この旅行が、その後100回近く海外へ行き、海外旅行が趣味だと言う今の私を創り上げた、１回目の海外旅行だった。以降、私が社会人になるまでの13年間はほぼ毎年、ハワイに年４回行