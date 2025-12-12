●NetflixがWBD買収で合意米動画配信大手のNetflixが5日、米メディア大手のワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー（WBD）のテレビ・映画スタジオとストリーミング部門を720億ドル（約11兆1160億円）で買収することで合意したと発表した。【こちらも】2026年はフィジカルAI相場の到来か!?報道を受けて、WBDの株価は約3%上昇したが、Netflixは約0.2%下落した。3億人を超える加入者を持つNetflixと、1億3000万人の加入者を持つW