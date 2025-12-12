高松南警察署 交際している女性に危害を加える内容のメッセージを送ったとして、高松市三名町の会社員の男（31）が12日、脅迫の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は11日午後10時35分ごろ、交際相手の女性（25）にSNSのメッセージ機能を使って「帰ってきたら殴るけん」とメッセージを送信し、脅迫した疑いが持たれています。 12日未明、女性が帰宅できずに高松市の店舗の駐車場にいたところ