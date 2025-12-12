フランスを中心に国際展開しているスーパーマーケット・Intermarchéの公開した「クリスマスの物語」という広告動画が、SNS上で評判を呼んでいます。Intermarché - Conte de Noël - YouTubeクリスマスの家族団らんその外で、ひとりだけつまらなさそうにうなだれる少年そこで、男性がプレゼントを渡します。しかし、突き返されてしまいました。母親らしき人物が「ルルはオオカミが怖いのよ」と、プレゼントを拒否され