お香の老舗である松栄堂が、世界的なヒットを記録しているNetflixシリーズ「イクサガミ」とコラボレーションした企画商品『京八流香（きょうはちりゅうこう）』を発売。京都の「薫習館」および東京の「松栄堂 銀座店」にて、2026年1月末までの期間限定で展開されています。 松栄堂「京八流香」 販売期間：2025年11月24日〜2026年1月末（予定）価格：800円(税込)販売場所：京都「松栄堂 薫習館」、東京「松栄堂 銀