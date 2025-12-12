第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で悲願の初優勝を目指す国学院大が１２日、東京・渋谷区の渋谷キャンパスで壮行会を行い、昼休みに集まった多くの学生、教職員を前に前田康弘監督（４７）、上原琉翔主将（４年）らが３週間後に迫った大一番に向けて決意を示した。その後、上原、青木瑠郁（るい、４年）、高山豪起（４年）、野中恒亨（ひろみち、３年）、辻原輝（ひかる、３年）の主力５選手が会見を行い、希望する出場