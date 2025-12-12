青森県東方沖を震源とする最大震度4の地震の影響で、北海道や東北地方に出ていた津波注意報は全て解除されました。【画像】北海道・東北沿岸の津波注意報は解除午前11時44分ごろ、マグニチュード6.7の地震が発生し、青森県つがる市などで震度4を観測しました。気象庁は、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報を出しましたが、午後2時5分に全て解除しました。（ANNニュース）