フリーの青木源太アナウンサー（42）が12日、MCを務めるカンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。「今年の漢字」の予想で盛り上がった。日本漢字能力検定協会は12日午後、2025年の世相を1字で表す「今年の漢字」を発表。番組でも速報した。青木アナは「熊」と迷った末に「米」、小籔千豊が「脈」、眞鍋かをりが「城」、石戸諭氏が「高」とフリップに予想したが、「熊」が今年の漢