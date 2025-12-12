ホームドア整備に向けたダイヤ見直しの一環JR東日本八王子支社は2025年12月12日（金）、来年3月14日（土）に実施するダイヤ改正の概要を発表。中央線の普通列車の始発・終着駅を高尾駅に統一することを明らかにしました。【画像】これがダイヤ改正で変更される中央線「普通列車」の時刻です現在、中央線の普通列車は高尾駅のほか、立川駅や豊田駅、八王子駅を始発・終着としている列車があります。今回の変更は、中央快速線