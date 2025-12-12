首相官邸のホームページになりすました「偽サイト」が確認されたとして、木原官房長官は、誤ってアクセスすることがないよう、注意を呼びかけました。首相官邸は11日、「官邸のホームページになりすました偽サイトの存在が確認されている」として官邸のホームページやSNSで注意喚起を行いました。木原官房長官は、「誤った情報の拡散は、国民に混乱や誤解を与えかねず看過できない」とした上で、偽サイトにアクセスしないよう呼び