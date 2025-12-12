ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、ロシアが割譲を求めている東部ドネツク州をめぐり、アメリカがウクライナ軍に撤退を求め「自由経済圏」とする案を提示してきたと明らかにしました。ロイター通信などによりますと、ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、ロシアとの戦闘が続く東部ドネツク州について、アメリカがウクライナ軍に撤退を求め、ウクライナが維持している地域に「自由経済圏」を設置することを提案してきたと明