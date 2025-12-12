女優の寺島しのぶ（52）が12日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。寺島は、スカーフをターバンのように巻いた写真をアップ。「おばあちゃんよくこういうヘアスタイルしてたなぁ」とのコメントを添えた。この投稿を受けて、ファンから「スカーフが素敵」とのメッセージが寄せられると、寺島は「ご贔屓様にいただいたシャネルのスカーフを有効に使いたくて」と伝えた。また他に「素敵」「よーくお似