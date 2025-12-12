広島で310試合に登板した川端順氏（65）が、高橋慶彦氏（68）のYouTube「よしひこチャンネル」に出演。地元広島出身の柳田悠岐をドラフト指名出来なかった驚きの裏話を明かした。投手コーチを経て2006年に編成グループ長に就任。2007年高校生ドラフト3位で丸佳浩、2011年同2位で菊池涼介、2012年同2位で鈴木誠也とリーグ3連覇の主力獲得に成功した。川端氏は「他球団も狙っていた」と指名順を当日繰り上げたり、苦労しながら