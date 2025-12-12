【張家口共同】スノーボードのワールドカップ（W杯）は12日、中国の張家口でハーフパイプ開幕戦の決勝が行われ、男子は平野歩夢が優勝するなど日本勢が表彰台を独占した。女子は工藤璃星（ともにTOKIOインカラミ）が2位。