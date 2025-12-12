家族３部作「ＬｅＰｅ｀ｒｅ父」「ＬｅＦｉｌｓ息子」「ＬａＭｅ｀ｒｅ母」で日本でもおなじみの仏劇作家、フロリアン・ゼレールによる、２０１６年仏初演の作品。今回の日本版初演も３部作を手がけたラディスラス・ショラーの演出で、俳優６人中３人が３部作いずれかの出演者。「ショラー組」が醸し出す一体感が、本作の魅力を観客により近づけていると感じた。訳・斎藤敦子。著名な作家アンドレ（橋爪功＝写真左