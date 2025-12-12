「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼんが12日、自身のインスタグラムを更新。17歳の誕生日を迎えたことを報告した。ゆたぼんは8日、人身事故に遭ったことを報告。6日の朝にボクシングクラブからバイクで帰宅していたところ、対向車線を走っていた車が中央線超えて突っ込んできたといい、入院中だった。事故の経緯を説明する動画で、ゆうたぼんの目が二重になっていたことがネット上で話題になってお