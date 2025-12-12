元ＡＢＣアナウンサーで０５年にフリーに転身した山本モナ（４９）が１２日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ」に生出演。今年、司法試験に合格したことで話題を呼んだが、目指すきっかけとなった親戚の言葉を明かした。山本は、司法試験を目指そうと思ったのは「３人目が産まれて、しばらくたった時に、もう一人はないなと思った。授乳も落ち着いてこの先どうする？と思った時に、夫は自分の道をキラキラ進んで楽しそ