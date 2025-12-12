演出家、演劇評論家の石澤秀二さんが9日に死去したと12日、所属する劇団青年座が発表した。95歳。葬儀は近親者のみで執り行う。喪主は親族の黒羽由紀子さん。後日「偲ぶ会」を行う予定という。石澤さんは1930年（昭5）、東京都生まれ。64年にフランス政府招聘芸術留学生として渡仏。67年に青年座に入団した。「禿の女歌手」「写楽考」「三文オペラ」「からゆきさん」「マッチ売りの少女」「盟三五大切」「木に花咲く」「国境のある