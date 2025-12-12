1974年のAltair8800から、AppleII/PET 2001/TRS80のパソコン御三家（米国ではホームコンピュータと呼ばれることが多かった）、国内では、ベーシックマスター（日立）、MZ-80K（シャープ）、PC-8001（NEC）といった8bit BASICマシン（当時まだマイコンという呼び名が残っていた）から1981年のIBM PC、1982年のPC-9801（NEC）まで、メインボード、マザーボードには、多数のTTL ICが並んでいた。当時のマイクロプロセッサには、システ