俳優・鳴海唯がZINE 『Magic hour』を季刊で刊行することが決定し、その1号目『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』(1,100円 日本出版貿易)を2026 年1月10日に発売する。鳴海唯photo by 三森いこ○鳴海唯の新たな一面を切り取っていく第1号は「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこ氏が撮影。以前から交友がある二人の関係性だからこその、飾らず自然体の鳴海唯の姿を楽しむことができる1冊になっている。