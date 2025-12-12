【1/24 FD3S RX-7 ‘91 エアサスカスタム(マツダ)】 12月19日14時より予約開始 2026年4月 発売予定 価格：4,620円 青島文化教材社は、プラモデル「1/24 FD3S RX-7 ‘91 エアサスカスタム(マツダ)」を2026年4月に発売する。価格は4,620円。12月19日14時より予約受付を開始する。 本商品は同社の「ザ☆チューンドカー」シリーズから新機構シャ&#