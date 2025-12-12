軍事政権下で内戦が長期化しているミャンマーをめぐり、国連のWFP＝世界食糧計画は、紛争の激化と避難民の増加で「1200万人以上が深刻な飢餓に直面する」と発表しました。ミャンマーでは、2021年の軍事クーデター以降、軍事政権と民主化を求める抵抗勢力などとの内戦が長期化し、今月下旬から実施される軍主導の総選挙を前に戦闘は激しさを増しています。こうしたなか、WFPは11日、ミャンマーで紛争の激化と避難民の急増により、来