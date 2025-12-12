契約更改し、今季を表す漢字「耐」を掲げる阪神・石井＝12日、兵庫県西宮市プロ野球新記録の50試合連続無失点を達成した阪神の石井大智投手が12日、兵庫県西宮市の球団事務所で契約交渉し、1億1800万円増の年俸2億円で更改。「まだまだ伸びしろしかないと思っている。連覇に向けて頑張る」と力強く語った。将来的な米大リーグ挑戦の意向も表明した。28歳の石井は4月から快投を続け、8月に40試合連続無失点のプロ野球新記録をつ