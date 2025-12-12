俳優松平健（72）が12日、東京・上野東照宮で「黒豆奉納式」に出席した。江戸時代に丹波篠山藩から幕府に献上されていたものを、一昨年に約160年ぶりに復活させて今年で3回目となる。松平は初代家康、15代慶喜とともに上野東照宮にまつられている、8代将軍徳川吉宗を演じたテレビ朝日系「暴れん坊将軍」が代表作だ。黒豆親善大使として、徳川家19代当主徳川家広氏（60）、フジッコの福井正一社長（63）、小田垣商店の小田垣昇社長