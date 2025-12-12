四川省成都市で開催された幸福都市フォーラムで9日、中国の「2025年最も幸福度が高い都市」の調査・選出結果が発表された。新華社が伝えた。2025年度の調査選出活動は3カ月以上にわたり、ビッグデータ収集やアンケート調査、資料申請、実地調査、専門家による審査などが行われ、最も幸福度が高い都市が厳選された。省都・計画的独立財政市別では成都、杭州、寧波、南京、長沙、青島、瀋陽、広州、石家荘、西寧、福州が「2025年最も