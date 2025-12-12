タス通信によれば、ロシアのラブロフ外相はロシア連邦院（上院）でこのほど行った演説で、ロ中関係がグローバル戦略の安定を保つ重要な要素だと強調しました。記事によれば、ラブロフ外相は演説で、ロ中関係の新時代における全面的な戦略的協力パートナー関係の特別な意義や両国首脳間の相互信頼と対話に言及し、「ロ中関係は今、世界戦略の安定や、多極化世界の安定にとっての重要な要素だ」と述べました。ラブロフ外相はまた、「