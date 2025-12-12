FRUITS ZIPPERが、本日12月12日より公開のはるやまの新WEB CM『褒められボイス編』に出演する。 （関連：【画像あり】FRUITS ZIPPER、はるやま『褒められスーツ』を纏ったメンバーソロカット） 本CMでは、はるやまによるフレッシャーズ向けの『褒められスーツ』を身にまとったFRUITS ZIPPERが登場。ライブ配信さながらの画面には、フレッシャーズのリアルな“褒め言葉”がコメントのように流