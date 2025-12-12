Image: THANKO ビックリ箱みたいな外付け3枚モニター。ノートPCは、開いたらモニターがひとつあるのが普通ですよね。だけどマルチタスクが通常運転になった現代人には、ひとつじゃ物足りません。せめてサブモニターの1枚でも横に並べたいところです。合わせて4画面に超拡張サンコーの「映像出力がないUSBでも4画面にできる拡張モニター」は、フラットな状態から展開すると3枚の15.6インチ画