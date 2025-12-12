群馬県警察本部 オンラインカジノで金を賭けたとして群馬県警は県内の警察署に勤務する巡査を減給の懲戒処分にし書類送検していたことが分かりました。 県警によりますと巡査は７月にスマートフォンでオンラインカジノのサイトに接続しスロットやルーレットなどに賭けた疑いが持たれています。外部からの情報提供で発覚しサイトには少なくともおよそ２６０万円の入金が確認されたということです。 県警は巡査