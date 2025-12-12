日本サッカー協会（JFA）は12日、SBSカップ国際ユース（15〜21日、静岡）に臨むU―18（18歳以下）日本代表18人を発表し、J1アビスパ福岡入りが内定しているMF福島和毅（鹿児島・神村学園高）らが選ばれた。攻撃的MFの福島は3月にも同代表に入り、神村学園高では今夏の全国高校総体初優勝に貢献。冬の全国高校選手権で2冠目を狙っている。同校からは、J2いわきFCへの加入が内定しているDF中野陽斗も名を連ねた。J2でデビュー