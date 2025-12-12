この1年の世相を一字で表す「今年の漢字」が発表され、「熊」が最も多くの応募を集めて、初登場で第1位となりました。世相を切り取ってきた師走の風物詩、午後2時から京都・清水寺の森清範貫主が筆を走らせ、漢字1文字を書いていきます。そして2025年、今年の漢字は『熊』に決まりました。相次ぐ熊の出没と被害、和歌山・白浜町のアドベンチャーワールドからジャイアントパンダ（熊猫）が中国へ返還されたことも挙げられました。ト