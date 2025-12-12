今週（12月5日～12月11日）の相場動向 相場回顧 BTC（ビットコイン）：ストラテジー懸念が重石となり回復基調も上値の重い展開 ビットコインは、12月に入ってから回復基調を見せつつも、ストラテジー［MSTR］を巡る懸念が払拭されず、上値の重い展開が続いた。 ストラテジーがMSCI指数から除外されることで、同社がビットコイン売却を余儀なくされるとの思惑が広がる中、ビットコインは軟調に推移した