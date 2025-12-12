木原官房長官は、総理官邸の公式ホームページを装う偽サイトが確認されたことに関し「看過できない」として、警察庁など関係省庁と連携して対応する考えを示しました。政府はきのう、総理官邸のホームページを装い、個人情報の入力を促すような偽サイトが確認されたことを受け、同日中に総理官邸ホームページや官邸のSNSを通じて注意喚起を行いました。現時点で、被害は確認されていないとのことです。木原官房長官は12日午前の記