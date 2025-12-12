青森県八戸市の高台にあります、館鼻公園からお伝えします。私は地震発生当時、館鼻岸壁にいました。そこで震度4の揺れを感じ、その後、津波注意報が発表されました。津波注意報のサイレンが鳴り響く中、車で5分ほどのところにある館鼻公園に避難してきました。今、見えている黄色い八戸大橋、また、奥に見えるシーガルブリッジを通って、多くの車が避難する様子も見られました。避難してくる際は、車の渋滞などは見られませんでし