第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に出場する国学院大の壮行会が１２日、東京都渋谷区の渋谷キャンパスで開かれた。前回大会は優勝候補に挙げられたが、総合３位。出雲駅伝では２連覇を果たすなど近年力を示しており、今大会では悲願の箱根初制覇を狙う。壮行会で前田康弘監督は「箱根１点だけを見てチームを作ってきた。全身全霊をかけて準備していきたい」と誓った。主将の上原琉翔（りゅう