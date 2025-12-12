2025年12月27日（土）夜7時より、特別番組『GENERATIONS大学TV』が放送されることが決定した。【映像】GENERATIONSが学園祭に潜入！ダンス&ボーカルグループGENERATIONSの冠番組『GENERATIONS高校TV』（以下、『GENE高』）が、大学を舞台に一夜限りの特別編として復活。『GENERATIONS大学TV』（以下、『GENE大』）として、パワーアップしてお届けする。『GENE高』は、「日本中の学生を熱狂させる学校青春バラエティ」をテ