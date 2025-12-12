インフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）厚生労働省は12日、全国約3千の定点医療機関から1〜7日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計14万8314人で、1機関当たり38.51人だったと発表した。前週の0.86倍で、2週連続で減少したものの、警報レベルとされる1機関当たり30人を4週連続で超えた。1機関当たりの感染者数が最も多かったのは福岡県の65.56人。41府県で警報水準を超えている。