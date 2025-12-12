フリーアナウンサーでタレントの山本モナ（49）が12日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。司法試験の勉強について語った。山本は先月、自身のインスタグラムで司法試験に合格したことを報告。3人の子ども育てながらの勉強について「家で子供がいる時は出来ないんです。どんなに子どもがテレビ見ててもやっぱりそばにいると気になっちゃってできないから、子どもが起きている時間