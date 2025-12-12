現役ドラフトでオリックスから西武に移籍し、記者会見でポーズをとる茶野＝12日、埼玉県所沢市現役ドラフトでオリックスから西武に移籍した茶野が12日、埼玉県所沢市で記者会見し「打って走って、得点に絡めるような活躍をしたい。1軍で全試合に出られるように頑張る」と意気込んだ。背番号は31。3年目の今季はわずか3試合の出場に終わった。外野の定位置獲得へ意欲を見せ「本当に一年勝負。自分の持っているもの、全てを懸け