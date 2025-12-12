岐阜市は、来季の長良川鵜飼で運航を始める最高級クラスの貸し切り専用観覧船のデザインや施工について、工業デザイナー水戸岡鋭治さんが代表を務めるデザイン会社などによる共同体と、契約を結ぶと発表した。市は、最高級クラスの観覧船の料金を、現在の高級観覧船（８万９４００〜１３万４１００円）の４倍前後となる１晩４０万円と設定。「超高級」にふさわしい内装のデザインや、設計、施工をしてもらうために業者を公募し